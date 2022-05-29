Дональд Трамп критикує Джо Байдена за допомогу Україні

У Х'юстоні, штат Техас, відбувається конференція, яку організувала Національна стрілецька асоціація США (NRA). Захід не стали скасовувати, хоча 25 травня в місті Ювалд, що розташовано за 450 км від Х'юстона, сталася трагедія. До місцевої школи прийшов озброєний 18-річний підліток. Сальвадор Рамос замкнувся в одному з класів разом із дітьми та двома вчительками. Через деякий час він відкрив по них вогонь.

Загинули 19 дітей та обидві вчительки. Ще 13 учнів перебувають у лікарні із пораненнями.

Рамоса застрелили члени спеціальної тактичної групи прикордонної служби США.

Масове вбивство в Ювалді сколихнуло американську громадськість. Всією країною прокотились акції протесту. Їхні учасники вимагають від влади або зовсім заборонити продаж вогнепальної зброї в США, або посилити закони, що регламентують торгівлю, а також правила зберігання та носіння зброї. Проте спроба адміністрації президента США Джо Байдена внести гарячими слідами відповідні поправки на обговорення в Конгресі наштовхнулася на запеклий опір Республіканської партії.

Байден потрапив під шквал критики з боку Дональда Трампа, який виступив на конференції NRA. Трамп вважає, що Конгрес має зайнятися «забезпеченням безпеки в американських школах, замість того, щоб витрачати гроші на постачання зброї в Україну».

«Я не розумію, як уряд має 40 мільярдів доларів на Україну, але немає можливості захистити наших дітей», — заявив 45-й президент США. «Конгрес має негайно проголосувати за повернення штатами кожного невикористаного цента із коштів, виділених на боротьбу з ковідом, і вжити ці гроші на забезпечення безпеки в кожній школі по всій нашій країні», — сказав Трамп. Він запропонував встановити у кожному навчальному закладі рамки металошукача та посадити на вході хоча б одного озброєного охоронця.

Трамп також вважає, що влада має більш серйозно підходити до питань психічного здоров'я. Слід ефективніше виявляти людей, здатних на неконтрольовану агресію. Примітно, що ці заходи він пропонував у роки свого президентства після кожного випадку стрілянини в школах. А їх було чимало. Одночасно Трамп робив спроби позбавити федерального фінансування програми, які забезпечують психіатричну допомогу.

На жаль, цього одіозного політика підтримують багато республіканців. Навіть зараз, після трагедії в Ювалді, вони повторюють — вбивають люди, а не зброя.

Право громадян на володіння зброєю закріплено у конституції США. Проте дискусії щодо законів, що відрізняються у різних штатах, не вщухають.

Напади з використанням вогнепальної зброї у громадських місцях, зокрема й у школах, відбуваються у США значно частіше, ніж в інших країнах світу. На жаль, такі випадки супроводжуються безліччю вбитих і поранених.

В історії із Сальвадором Рамосом багато чого залишається не до кінця зрозумілим. Відомо, що він придбав зброю, яка стала в результаті знаряддям масового вбивства, абсолютно легально, як тільки йому виповнилося 18 років. Є інформація, що Сальвадор дуже болісно сприймав жарти на свою адресу з боку однолітків. Буквально 29 травня з'явилася інформація, що Рамос напередодні бійні погрожував у соцмережах кільком дівчатам зґвалтуванням. Очевидно, що підліток був агресивно налаштований.

Проте виглядають незрозумілими й нерішучими дії поліції. За наявними даними, Сальвадора застрелили через півтори години після того, як він захопив заручників у школі. І зробили це не поліціянти, а прикордонники, що прибули на місце.

Незрозуміло, як Рамос зі зброєю в руках зміг безперешкодно увійти до будівлі школи. Його ніхто не зупинив. Поліція спочатку намагалася приховати цей факт від громадськості. Повідомлялося, що нібито йому намагався стати на заваді поліціянт, але Сальватор вистрілив у нього. Пізніше ця інформація не підтвердилася. Мало того, з'ясувалося, що Рамос протягом 12 хвилин кружляв довкола будівлі школи, перш ніж увійти всередину.

Ще одна деталь — з'явився відеозапис, на якому видно, як поліціянти хапають обурених батьків і надягають на них кайданки в той час, як Рамос все ще перебуває всередині школи та продовжує стріляти.

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