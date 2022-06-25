Після доведення до банкрутства одного з найуспішніших українських аграрних підприємств «Мрія», колишній виконавчий директор цього агрохолдингу Андрій Гута змінив сферу діяльності. Зокрема, бізнесмен зайнявся нерухомістю, увійшовши до складу девелоперської компанії Development Creative Group (DCG), також відомої як NK Group або бренд «Набережний квартал». На сьогодні встановлено виведення через кооперативи бренду «Набережний квартал» щонайменше 120 млн грн пайовиків. Про це повідомляється у журналістському розслідуванні сайту «Коментарі».

«У NK Group нібито саме Андрій Гута безпосередньо відповідав за проведення комунікацій у ЖК, а також за роботу з підрядниками. Тобто фактично мав необмежений доступ до коштів інвесторів, можливість розподіляти їх на власний розсуд, управляти термінами будівництва, підключення комунікацій та здачі об'єктів в експлуатацію», — пишуть «Коментарі». У публікації зазначається, що внаслідок такої діяльності через грубі та систематичні порушення обласні ДАБК скасовували видані раніше NK Group дозволи на будівництво, а саме будівництво безлічі житлових комплексів було припинено.

У розслідуванні йдеться, що шахрайська схема нібито була реалізована в кількох містах України: «У Миколаєві через порушення термінів будівництва ЖБК „Грандбуд“, яким керував Андрій Гута, пропало 8 млн гривень. Обурені вкладники зверталися з вимогою перерахувати проплачені ними гроші на завершення двох секцій ЖБК особисто до Андрія Гути, а також до різних інстанцій державних та місцевих органів влади. Але перші особи NK Group, зокрема Андрій Гута, зникли разом з грошима інвесторів. Відбулася зміна підрядника — на „Миколаїв Девелопмент“, але будівництво завмерло. У Харкові об'єкт NK Group було здано в експлуатацію, але без підключення комунікацій. У Рівному об'єкт було збудовано без проєктно-технічної документації, а у Тернополі частина квартир збудованого з численними порушеннями будинку мала статус тимчасового житла. Будівництво ЖК від NK Group в Одесі взагалі було зупинено ДАБКом».

Нагадаємо, 2008 року Андрій Гута був призначений виконавчим директором агрохолдингу «Мрія». У 2014 році компанія оголосила про своє банкрутство, заборгувавши міжнародним кредиторам, серед яких такі компанії як IFC, Альфа банк, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ 1,3 млрд доларів. Отримані від інвесторів гроші вимивалися з обороту за кілька (а саме вісім) офшорних компаній на Британських Віргінських островах. Ці 8 компаній за документами належали членам сім'ї Гути. За деякими даними, загальна сума таких трансакцій склала близько 220 млн доларів.

Сьогодні Андрій Гута мешкає у Швейцарії. У 2020 році Інтерпол сформував міжнародний запит до правоохоронних органів у всьому світі з проханням знайти і тимчасово заарештувати Андрія Гуту, проте швейцарська влада досі не схвалила запиту на екстрадицію.

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