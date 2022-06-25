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Хорватія переходить на євро з 1 січня

15:38 25 червня 2022
Монети євро з хорватською символікою

Саміт глав держав та урядів країн ЄС у Брюсселі ухвалив 24 червня кілька важливих рішень. Як уже повідомляли «ФАКТИ», учасники зустрічі одноголосно схвалили рекомендації Єврокомісії надати статус кандидатів на вступ до Євросоюзу Україні та Молдові. Це було у першій день саміту, 23 червня.

Другий день було присвячено обговоренню проблем, що пов'язані із колишніми югославськими республіками. В результаті схвалення отримала пропозиція Єврокомісії щодо приєднання Хорватії до зони євро.

Планується, що Хорватія перейде зі своєї національної валюти на загальноєвропейську з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович назвав рішення саміту «відмінним сигналом для хорватської економіки». Він упевнений, що це допоможе в майбутньому його країні краще впоратися з різними кризами.

Плеткович нагадав, що економіка Хорватії будується переважно на туризмі. Понад 70% туристів приїжджають до республіки з країн, що входять до зони євро.

Нагадаємо, зараз євро використовується як основна валюта в 19 країнах ЄС. Хорватія стане 20 країною.

Успішно вирішилося і питання вступу до ЄС Північної Македонії. Вона набула статусу країни-кандидата у 2005 році, але переговори досі не почалися через позицію Болгарії. Софія заблокувала початок переговорів у 2020 році, висунувши низку умов.

І ось 24 червня парламент Болгарії проголосував за зняття блокади. Компроміс запропонувала Франція. Північна Македонія повинна дати зобов'язання захищати права болгарської меншини, яка мешкає на території республіки.

Учасники саміту ЄС привітали рішення болгарського парламенту.

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