«Не дали ЗСУ доробити заплановане у Сєвєродонецьку»: у Міноборони назвали причину зриву багатьох операцій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка неодноразово наголошувала, що не можна оприлюднювати інформацію щодо ситуації на фронті до того, як з офіційною заявою виступить Генштаб ЗСУ чи Міноборони України, пояснила, що церез розголошення зриваються воєнні операції.

«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час — добу чидві, коли вони ще могли реалізовувати свої плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або із заходом в місто реалізовуються кілька задач. І для їхньої реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші», — відзначила вона.



А публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштаба часто почасти зриває військові операції.

«Як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», — додала Маляр.

Раніше заступниця міністра оборони розповідала, як відомий блогер написав про те, що українські військві зайшли до населенного пункту до офіційного підтвердження, що робиться після того, як бійці закріплюються на позиціях. Невдовзі противник, який відстежує інформацію, завдав удару по цьому населенному пункту.

Фото Ганни Маляр із соцмереж

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