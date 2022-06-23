Тільки шкодять ЗСУ: заступниця міністра оборони нарікала нардепам за довгі язики

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка раніше пояснювала журналістам та блогерам, чому не можна розповсюджувати оперативну інформацію про операції ЗСУ на фронті, яку також відстежує ворог, в черговий раз звернулася до українців, зокрема до політиків.

«Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку. Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент», — пише Ганна Маляр у соцмережах і згадує про двох колишніх и одного чинного нардепа, які почали писати про зброю, що застосовується на Херсонському напрямку, а також про зайняті українськими військовими вулиці в Херсоні.

Нагадаємо, що напередодні звістку щодо Херсону розповсюдили у соцмережах екснардепи Ігор Мосійчук та Віталій Купрій. Вони посилалися на власні джерела, офіційних повідомлень з цього приводу не було.

За словами Ганни Маляр, оприлюднення такої інформації шкодить ЗСУ: «Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального Штабу. Так, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі — таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки. Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), — завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань».

Нагадаємо, що напередодні народний депутат та радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині партизани підірвали автомобіль колишнього керівника місцевої автостанції Юрія Турульова, який перейшов на бік загарбників. Колаборант отримав легкі поранення

Фото Pixabay

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