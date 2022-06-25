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Суспільство та люди

Епічний штурм секонд-хенду під Києвом: є постраждалі (відео)

19:20 25 червня 2022
Натовп

У Білій Церкві (Київська область) нове завезення товару в один із місцевих секонд-хендів викликало неабиякий ажіотаж, не обійшлося без пригоди.

Відео натовпу, який зібрався перед відкриттям магазину, у мережу виклав телеграм-канал «Підслухано БЦ». Якоїсь миті маса покупців, які стояли перед дверима, стала критичною — обвалилися перила, разом з якими на землю зі сходів упали люди. За попередньою інформацією, травму отримав хлопець — його з переломом тазу забрала «швидка».

А взимку цього року, ще до початку широкомасштабної агресії, в Херсоні, який зараз окупований, теж знімали на відео натовп, який зібрався біля секонд-хенду. Тоді головною небезпекою вважався коронавірус, який не завадив людям влаштувати тисняву у розпал пандемії.

Фото — скріншот

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