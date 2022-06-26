Ворог наступає на Бахмут та Слов’янськ, а також намагається оточити українські війська під Лисичанськом, — Генштаб ЗСУ

На початок 123-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню окупанти продовжили завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України, а на на Сіверському напрямку агресор здійснив артилерійське вогневе ураження позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тим часом на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка, на Донецькому напрямку — пробує оточити підрозділи Сил оборони в районі Лисичанська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на інші загрозливі напрямки.

А на Південнобузькому напрямку наша авіація завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Також наші підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.

У той же час експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські окупаційні війська просунулися на північ і південний схід від Бахмута на Донеччині, але провалили спроби пройти на південний схід від Ізюму у бік Слов'янська.

Згідно зі звітом, 25 червня окупанти поступово просувалися на схід від Бахмута. Йдеться про невстановлені підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, які вели бої в районі Покровського та Пилипчатине в межах 15 км на північний схід від міста.

Російські фашисти просунулися на один кілометр у районі селища Роти та села Вершини, розташованих за 10 км на південний схід від Бахмута. У «ДНР» заявили, що нібито «взяли під контроль» село Кодема за 15 км на південний схід від Бахмута.

У той же час, загарбники провели серію невдалих штурмових операцій на північ від Донецька. Вони також вели бої в районі Ясинуватої, Костянтинівки, Василівки, Ню-Йорка, Мар'їнки та Кам'янки, але не досягли успіхів у цих районах. Уздовж Південної осі війська Росії зосередилися на захисті своїх окупованих рубежів і проведенні локальних атак з метою повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, у суботу, 25 червня, підтвердилася інформація про тактичний відступ ЗСУ від Сєвєродонецька. У місті окупанти вже призначили коменданта, який намагається зібрати якийсь актив.

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