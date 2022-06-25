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Україна

У ворога великі втрати на Слов'янському та Бахмутському напрямках, противник деморалізований, — Генштаб

19:01 25 червня 2022
РСЗВ

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки — окупанти з втратами відійшли.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України та додали, що на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка, змусивши окупантів відійти.

Після відведення українських підрозділів ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

До речі, речник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомляв, що у місті окупанти призначили «коменданта», який намагається зібрати якийсь «актив». Наразі виїхати з міста можна лише у бік окупованої території. Людям, які більше трьох місяців ховались в укриттях «Азота», необхідна психологічна допомога, однак росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети.

Також, за інформацієй Генштабу, на Сіверському напрямку окупанти продовжують вдосконалення оборонних позицій в прикордонних районах російської федерації. Ворог обстріляв з артилерії позицій наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

«Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні „величезні“ виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня російська армія нанесла масований ракетний удар по кільком областям України з території білорусі. В ГУР Міноборони пов'язують це з намаганням росії втягнути рб у війну з Україною.

Фото Генштабу ЗСУ

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