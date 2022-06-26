«Ракетна показуха»: Зеленський про масовані обстріли ворогом території України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що масовані удари російських фашистів по території нашої країни — це ракетна показуха, яка не здатна зламати дух українців.

Про це він заявив під час вечірнього звернення за підсумками 122 дня війни.

Президент нагадав, що протягом минулої ночі окупанти запустили майже півсотні ракет по українських територіях.

«45 російських ракет за ніч і ранок однієї сьогоднішньої доби… Усі вони були запущені з однією метою — показати, що нібито росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться», — упевнений президент.

«Сьогодні розпочався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для росії нічого не змінює», — зазначив він.

За словами Зеленського, наразі триває такий етап війни — складний морально, емоційно.

«Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових кордонів, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців», — наголосив глава Української держави.

Нагадаємо, ракетні удари тривали і минулої ночі: у Шевченківському районі Києва рано-вранці пролунало чотири сильні вибухи, а в місті було оголошено повітряну тривогу. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, постраждали два житлові будинки, в них відбувається порятунок та евакуація мешканців.

А в ніч на 25 червня росія вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території білорусі. По нашій країні випустили понад півсотні ракет різних типів. Під ударами опинилася територія Житомирської, Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Луганської та Рівненської областей.

403

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter