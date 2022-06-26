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Україна

Півтори сотні путінських фашистів, 21 танк та 14 «броньовиків»: названо втрати ворога за добу (відео)

9:59 26 червня 2022
Працюють українські ракетники

З початку нападу ворога на Україну загинули вже 34850 рашистів, до того ж 150 з них — лише за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також протягом доби знищено 21 танк загарбників (всього — 1532), 14 бойових броньованих машин (3659), 2 крилатих ракети (139) та велику кількість іншої техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

При цьому в Генштабі зазначають, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Про те, як відбувається приниження ворога та його техніки, показали воїни 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Так, розвідники у Донецькій області виявили російську колону, що налічувала 6 РСЗВ «Ураган», транспортно-зарядні машини, бензовози, вантажівки, машини керування вогнем, БТР та БМП та успішно її знищили.

«Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські окупаційні війська провалили спроби пройти на південний схід від Ізюму у бік Слов'янська.

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