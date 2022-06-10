У центрі Донецька пролунав вибух біля «офісу» путінського гауляйтера пушиліна (відео)

В окупованому Донецьку пролунав вибух біля офісу ватажка так званої «донецької народної республіки» дениса пушилина, якого у червні було поранено у Лимані.

Про це написав у своєму Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю», — зазначив він.

Він також нагадав, що інші ватажки «ДНР» — такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих («Гіві») та Арсеній Павлов («Моторола») також загинули внаслідок підривів.

«Здавайтеся, поки не пізно. Хоча б залишитеся живими», — звернувся Андрющенко до колаборантів.

Тим часом, російські ЗМІ публікують відео з місця вибуху, стверджуючи, що таких вибухів було як мінімум два, і що біля адміністративних будівель на вулиці Артема в центрі Донецька піднімається стовп диму.

Раніше російське видання «Медуза» писало, що у Кремлі мають намір замінити ватажків «народних республік» Донбасу на своїх чиновників.

Нагадаємо, у квітні кремль призначив нового куратора з Донбасу — ним став голова внутрішньополітичного блоку адміністрації президента Сергій Кирієнко (змінив нині заарештованого Владислава Суркова).

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