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Карма в дії: в рф зійшов з рейок поїзд з боєприпасами

17:01 26 червня 2022
На місці інциденту

Вдень у неділю, 26 червня, в Псковській області рф, представники якої були ліквідовані в боях з ЗСУ, зійшов з рейок вантажний потяг.

Про це пише місцевий Telegram-канал «Псковська губернія» .

Зазначається, що поїзд перевозив, зокрема, і смертоносний вантаж — вибухові матеріали, призначені для відправки в Україну. Тому є особливий символізм у тому, що навіть природа заважає ворогові нести смерть в нашу країну.

Місце аварії оточене військовими, працюють ФСБ та мінери. Залізничникам розгрібати завали не дозволяють, доки не перевантажать увесь цей вантаж.

За опублікованими в мережі фото видно, що з рейок зійшла більша частина вагонів.

Втім, постраждалих немає, повідомляють на залізничній станції.

На місце події направлено два відновлювальні поїзди зі станцій Псков та Новосокольники.

Нагадаємо, раніше в сусідній Курській області невідомі партизани також пошкодили ділянку залізниці, через яку країна-окупант перекидає війська в Україну, а в Білгородській області було підірвано склад із боєприпасами.

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