У росії знову неспокійно: в одній із сусідніх з Україною областей пошкодили залізничний міст, а в іншій — підірвали склад (відео)

У Курській області росії знайшли пошкоджену ділянку залізниці, якою країна-окупант перекидає війська в Україну.

Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

Невідомо, чи були колії умисно пошкоджені чи обрушилися через погодні умови.

Вони знаходяться поблизу українського кордону в напрямку Харкова, де продовжуються активні бої ЗСУ з ЗС РФ.

А в іншій прикордонній області, Білгородській, у неділю, 1 травня, раптово піднявся стовп диму.

За словами очевидців, дим видніється в Південно-Західному напрямку, а перед його появою щось «жахливо шуміло».

Telegram-канал «Україна 24» з посиланням на російські ЗМІ повідомив, що, ймовірно, підірвано військові склади в Томарівці.

Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу біля об'єкта міноборони РФ.

«На кордоні трьох муніципалітетів — Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу — сталася пожежа на території одного з об'єктів міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — цитує заяву губернатора Telegram-канал Baza .

А Telegram-канал «Жерсть Білгород» із посиланням на губернатора повідомив про одного постраждалого серед місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше у прикордонних з Україною російських містах уже горіли військові об'єкти, лунав сигнал повітряної тривоги.

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