У росії знову неспокійно: в одній із сусідніх з Україною областей пошкодили залізничний міст, а в іншій — підірвали склад (відео)
У Курській області росії знайшли пошкоджену ділянку залізниці, якою країна-окупант перекидає війська в Україну.
Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.
Невідомо, чи були колії умисно пошкоджені чи обрушилися через погодні умови.
Вони знаходяться поблизу українського кордону в напрямку Харкова, де продовжуються активні бої ЗСУ з ЗС РФ.
А в іншій прикордонній області, Білгородській, у неділю, 1 травня, раптово піднявся стовп диму.
За словами очевидців, дим видніється в Південно-Західному напрямку, а перед його появою щось «жахливо шуміло».
Telegram-канал «Україна 24» з посиланням на російські ЗМІ повідомив, що, ймовірно, підірвано військові склади в Томарівці.
Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу біля об'єкта міноборони РФ.
«На кордоні трьох муніципалітетів — Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу — сталася пожежа на території одного з об'єктів міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — цитує заяву губернатора Telegram-канал Baza .
А Telegram-канал «Жерсть Білгород» із посиланням на губернатора повідомив про одного постраждалого серед місцевих жителів.
Нагадаємо, раніше у прикордонних з Україною російських містах уже горіли військові об'єкти, лунав сигнал повітряної тривоги.87
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter