«Найчистіша вигадка»: у Росії надумали «обнулити» досягнення великого Лобановського

Успіхи великого українського тренера Валерія Лобановського, яких наш співвітчизник досяг у своїй тренерській кар'єрі, не дозволяють спати спокійно на росії, яка вважалася за СРСР законодавцем футбольної моди у величезній країні.

Ще за життя Валерію Васильовичу чимало діставалося від московських журналістів, не відпускають вони Метра й після смерті. Зокрема, критичні стріли на адресу великого тренера випустив колишній кореспондент радянського тижневика «Футбол» Валерій Винокуров.

«Перерахувавши тренерів минулого, які й зараз були б великими, я не назвав Лобановського свідомо. Хоча дуже добре його знаю, стільки років дружили. Вважаю, що Базилевич як тренер набагато сильніший. Лобановський — це абсолютна легенда, найчистіша вигадка. Створений образ, який він майстерно сформував за допомогою журналістів — Сашка Горбунова, Валери Березовського. Наші тренери Лобановського великим фахівцем не вважали. Ось Симонян — він такий… М'який дуже», — поділився своєю «авторитетною» думкою Винокуров в інтерв'ю російському «Спорт-Экспрессу».

Валерій Лобановський та Олег Базилевич

Додамо, що Валерій Лобановський за свою тренерську кар'єру завоював 31 клубний трофей, а зі збірною СРСР став бронзовим призером Олімпіади-1976 у Монреалі та віце-чемпіоном Європи в 1988-му. Своє ім'я корінний киянин вписав золотими літерами в історію світового футболу, увійшовши до топ-списків найкращих тренерів усіх часів, а також був нагороджений орденом ФІФА «За заслуги» (посмертно) за внесок у розвиток гри мільйонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер партнер Валерія Лобановського по першому «чемпіонському» складу «Динамо» Василь Турянчик.

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