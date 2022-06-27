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Гроші

Деяких українців можуть змусити повернути 6500 гривень з «єПідтримки»: кого це стосується

10:05 27 червня 2022
Гривні

У рамках програми «єПідтримка», яку уряд запустив після початку широкомасштабної російської агресії для надання фінансової допомоги українцям, які втратили доходи, деяким категоріям громадян виділялося по 6500 гривень.

На таку суму могли розраховувати ФОП, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України, а також фізособи-підприємці, які не перебували у стані припинення, реорганізації чи ліквідації.

Проте, як повідомляють «Вести», під час проведеної Мінфіном перевірки з'ясувалося, що державну допомогу отримали й бюджетники, що суперечить умовам програми. Тож у Мінекономіки попросили терміново повернути неправомірно отримані кошти. У разі неповернення міністерство може звернутися до суду.

Однак адвокат Ростислав Кравець упевнений, що якщо людина отримала допомогу, то, згідно з чинним законодавством, з неї навряд чи зможуть стягнути її навіть через суд.

«Змусити повернути гроші вони не зможуть. Тому що всі громадяни України постраждали від військової агресії, незалежно від національності, соціального статусу тощо», — зазначив він і додав, що дії міністерств виглядають як спроба порушити Конституцію України, основні засади якої — рівність всіх перед законом.

«Якщо гроші цим людям перерахували, якщо це зробили у цифровому вигляді, то питання — до розробників цифрових програм. Людина подала заявку, її прийняли, не відхилили через те, що громадянин — бюджетник і не підпадає у категорію під виплати. Якщо програмісти помилилися, тоді вони повинні за це відповідати, повинні повернути зі своєї кишені кошти до держбюджету. У державній владі ніхто не має права на помилку, особливо під час війни», — додав адвокат.

Нагадаємо, що по 6500 гривень виплачували мешканцям регіонів, в яких велися активні бойові дії. Заявки перестали приймати 31 березня.

Фото Pixabay

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