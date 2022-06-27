Тарас Цимбалюк уперше висловився про розлучення та заявив про готовність стати новим «Холостяком»

Відомий український актор, зірка «Кріпосної» та «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який оголосив про розлучення з дружиною Тіною Антоненко, вперше прокоментував розрив.

В інтерв'ю Аліні Доротюк артист зізнався, що роз'їхалися з дружиною трохи більше місяця тому. Зберегти теплі дружні стосунки не вдалось. Каже, що кожен із них вийшов із стосунків зі своїми образами. За словами Тараса, він готовий будь-якої миті прийти на допомогу Тіні.

«Кожен вийшов із цих стосунків зі своїми образами, хтось чимось незадоволений. Це нормально. Але якщо потрібно, я завжди Тіні допоможу — привезу, відвезу. Я не зачиняю жодні двері, ми розлучилися людьми по відношенню одне до одного», — сказав Тарас.

Називати причину розлучення він відмовився. Не вважає за потрібне говорити про це публічно, попередньо не погодивши з Тіною. Але запевняє, що на їхні стосунки точно не вплинула політика та війна.

«Не скажу, що ми розлучилися через війну, але, як не крути, це все одно величезна депресія, величезна драма і рана. І ти через призму цієї рани щодня спілкуєшся зі своєю людиною, сприймаєш його щодня через призму всього що відбувається в Україні», — лише сказав Цимбалюк.

Він також зізнався, що розлучення стало для нього несподіванкою. Ще півтора місяці тому навіть не думав про це.

«Мені 32 роки і я маю модель зразкової сім'ї в особі моїх батьків. Я вважав, що на цьому етапі мені хочеться якогось розвитку своєї сім'ї, тому я абсолютно не планував опинитися у статусі холостяка», — пояснив Тарас.

Він не збирається починати нові стосунки, доки не розбереться в собі, не розкладе в голові все по поличках. Не виключає, що може стати новим героєм популярного шоу «Холостяк».

«Я не планую жодних стосунків зараз і хочу насамперед якось свій чоловічий стрижень розібрати, все проаналізувати. Тому цілком можливо, якщо на якомусь етапі мені запропонують участь у шоу „Холостяк“, і я буду один, я можу погодитись», — сказав актор.



Чому б і ні? Але поки що такої пропозиції від творців проекту він не отримував.

Нагадаємо, Тарас та Тіна були чотири роки разом, рік прожили в офіційному шлюбі.

Це вже другий шлюб Цимбалюка. Його перший союз також протримався близько року.

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

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