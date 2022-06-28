Джонні Депп повертається: акторові готові заплатити 300 млн доларів, якщо він знову зіграє Джека Горобця

Джонні Депп знову у справі! Як уже повідомляли «ФАКТИ», 59-річний актор виграв позов проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, що дозволило йому відновити репутацію. І тепер голлівудські студії, які два з лишком роки не хотіли знімати Джонні, вишиковуються в чергу з вигідними пропозиціями.

Як повідомляє сайт Poptopic.com.au, компанія Disney вкрай зацікавлена в тому, щоб Депп знову приміряв на себе роль капітана Джека Горобця. Ні для кого не є секретом, що саме цей герой зробив неймовірно популярною серію фільмів «Пірати Карибського моря». Джонні зіграв Горобця у п'яти частинах. Однак у 2018 році, коли Ембер Герд публічно звинуватила його у домашньому насильстві, керівництво Disney відмовилося від подальших послуг Деппа. Він сам тоді присягнув, що більше ніколи не співпрацюватиме з цією студією.

За даними Poptopic, Джонні готовий передумати. Повідомляється, що Disney запропонувала актору 300 мільйонів доларів! Ці гроші Депп отримає, якщо зіграє чарівного капітана «Чорної перлини» у шостій частині «Піратів Карибського моря» та у мінісеріалі, який планується запустити для показу на стрімінговому каналі Disney Plus.

Переговори з Джонні вже розпочалися. Наклеп Герд серйозно зіпсував матеріальне становище Деппа. Щедра пропозиція Disney може розв'язувати усі фінансові проблеми актора.

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