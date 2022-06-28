«Абсолютно відморожені терористи»: Зеленський про підлий удар нелюдів путіна по ТРЦ у Кременчуці

Завдати ракетного удару по торговому центру у місті Кременчук могли лише відморожені терористи.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні за підсумками 124-го дня війни.



«Сьогоднішній російський удар по торговому центру у Кременчуці — це один із найзухваліших терористичних актів в історії Європи… Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не повинно бути місця на землі», — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що «це не помилкове влучення ракет».



«Це прорахований російський удар. Саме в цей торговий центр… Усередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на даний момент, багато хто встиг вийти. Їх встигли вивезти. Але всередині ще залишалися люди — працівники та частина відвідувачів», — сказав президент.



За словами Зеленського, встановити кількість жертв нині неможливо, адже триває рятувальна операція.



«Ми маємо усвідомлювати, що втрати можуть бути значними», — зазначив він.



Зеленський констатував той факт, що нинішня росія стала найбільшою терористичною організацією у світі.



«Це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки та мита російській державі — це давати гроші терористам», — резюмував глава держави.

Також глава Української держави наголосив, що окупанти не вміють воювати і «сипляться» при першому тиску на них.

«Протистояти вони не вміють. Їх вистачає лише на такі підлі удари, які були у Кременчуці чи на Салтівці. Тільки на тотальне бездумне знищення всього живого — як у Маріуполі», — сказав президент України.

Тому війна не затягуватиметься, якщо Україна отримає необхідну їй зброю.

Нагадаємо, що в понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області, потрапивши ракетами по торговому центру «Амстор» із понад тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета потрапила до міського стадіону.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети випускалися стратегічними бомбардувальниками Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайківка та здійснювали пуски з Курської області. Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торгово-розважального центру у Кременчуці. Виробництво відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Станом на ранок 28 червня кількість жертв ракетного удару по торговому центру у Кременчуці за ніч зросла до 18. Про це повідомив у своєму Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Крім того, у ДСНС повідомили, що в результаті атаки постраждали 59 людей. 25 людей госпіталізували, одна з них померла в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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