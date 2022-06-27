Рашисти вдарили ракетами по торговому центру у Кременчуці: багато жертв (відео)

Рашисти знову запускають ракети по мирних українських містах — 27 липня удару зазнало місця масового скупчення людей у Кременчуці.

«Ракетний удар по Кременчугу припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. Рашисти, горіть у пеклі! Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці трагедії. Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА» , — повідомив у соцмережах мер міста Віталій Малецький.

За інформацією заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, удар ракет припав по торгівельному центру, куди після роботи на закупівлі приходить багато людей…

Про кількість постраждалих офіційно поки що не повідомляють, проте місцеві паблики пишуть, що їх може бути сотні…

Напередодні ворог завдав масованого удару по Харкову — били по житловому сектору, багатоповерхівкам та лікарні.

Фото — скріншот

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