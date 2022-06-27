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Україна

Зросла кількість жертв ракетного удару по Кременчуку

19:44 27 червня 2022
ТЦ у Кременчуці

У Кременчуці (Полтавська область), де рашисти вдарили ракетами по торговому центру з відвідувачами, збільшилася кількість жертв — відомо про десятьох загиблих і близько 40 постраждалих.

Глава ОВА Дмитро Лунін каже, що жертв удару буде однозначно більшим. За його словами, ДСНС продовжує проводити рятувальну операцію. «Додаткових потреб у крові для постраждалих у Кременчуці немає» , — додав він.

ТРЦ «Амстор», по якому було завдано удару, повністю згорів. То був час, коли в магазинах було багато людей.

У командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що удару було завдано ракетами Х-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злітали з аеродрому Шайківка, а пуски здійснювалися з Курської області росії.

Також 27 червня рашисти обстріляли Харків. Загинули 4 особи, постраждали 19, у тому числі 4 дітей.

Фото зі сторінки Дмитра Луніна у соцмережах

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