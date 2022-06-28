Загинув у рідному місті на своїй вулиці: у Києві попрощалися з легендарним «азовцем» з позивним «Кельт»

У понеділок, 27 червня, у Києві попрощалися з легендарним воїном полку «Азов» Олегом Катричем (позивний «Кельт»). 44-річний маріуполець Катрич став першим, хто погодився, ризикуючи життям, летіти на підкріплення до захисників «Азовсталі». Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через три місяці після загибелі — рідні та побратими нарешті можуть попрощатися з легендарним воїном полку «Азов» Олегом Катричем. Колишній командир полку передав дружині загиблого орден Богдана Хмельницького.

Азовці виконали завдання спецпризначення та десантувалися в окупованому місті. Готувати спецоперацію допомагав «Кельт». Він і командував першою групою десанту. Загинув герой, захищаючи рідне місто.

Корінний маріуполець, колишній співробітник металургійного заводу ім. Ілліча Олег Катрич у лавах батальйону «Азов» захищав Україну з літа 2014 року. Він брав участь у боях за Мар'їнку, воював у районі Маріуполя. У 2015 був поранений. Командував мінометним взводом. За станом здоров'я майже чотири роки тому залишив службу. Останні роки сім'я мешкала за кордоном. Але 24 лютого Олег без вагань зібрав речі та повернувся до України.

«Він міг залишитись у Словаччині, де працював. Був до цього поранений, мав проблеми зі здоров'ям — ніщо його не зупинило, і це приклад для всіх чоловіків. Не було іншого рішення, було рішення, що він має бути там», — розповів заступник. командира СЗГ «Азов» Київ" Владислав Соболевський «Борисфен».

За словами вдови загиблого, її чоловік воював на Київщині, але його думки весь час були про рідний Маріуполь та побратимів. Дізнавшись про підготовку надскладної спецоперації, він одразу погодився очолити першу групу десанту. Висадка з вертольота — це був єдиний шлях допомогти побратимам у Маріуполі, посилити їхній склад, а також доставити зброю.

Ризикуючи життям, група висадилася у місті. Завдяки вдалій спецоперації, азовці доправили до окупованого Маріуполя 72 людей, зокрема медиків. Усього здійснили чотири польоти.

«Це був перший політ, ніхто не розумів, чи зможемо ми долетіти… „Кельт“ зміг зробити цю команду майже за два дні, підготувати маршрути, бо він добре знав Маріуполь. Саме він готував план „Б“ на випадок, коли вертоліт не долетить… Він привіз із собою багато людей і цим допоміг, але найголовніше, що він привіз — це була надія. На нього дуже чекав Денис Прокопенко», — розповів колишній командир полку «Азов» Максим Жорін.

«Кельт» загинув 26 березня на рідній вулиці, захищаючи рідне місто. Уламок від танкового снаряда влучив йому в голову.

Тільки на початку червня тіло загиблого змогли обміняти та доставити до Києва. Його впізнали за татуюванням.

Загалом із Маріуполя забрати вдалося близько 300 тіл наших героїв. П'ятьох воїнів уже впізнали рідні.

Дружина загиблого героя Ольга Катрич мріє, що колись зможе повернутися додому — до рідного Маріуполя, туди, де загинув її чоловік.

Нагадаємо, бійці полку «Азов» з травня перебувають у полоні у росіян. Нещодавно рідні захисників звернулися до міжнародної спільноти із закликом відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах окупанти утримують їхніх близьких.

Фото скріншот відео

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