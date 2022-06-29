Злий рок: у США у двох залізничних катастрофах поспіль загинули та постраждали десятки людей

У США два дні поспіль відбуваються залізничні катастрофи із людськими жертвами. У штаті Міссурі пасажирський потяг компанії Amtrak, яка є найбільшим в країні залізничним перевізником, врізався на переїзді у самоскид. В результаті зіткнення зійшли з рейок два локомотиви та вісім вагонів.

Потяг прямував до Чикаго. У ньому їхали 275 пасажирів та 12 працівників Amtrak. Загинули чотири особи — три пасажири та водій самоскида. Близько 150 осіб було доставлено до місцевих лікарень для надання медичної допомоги. З них 50 отримали тяжкі травми.

Ті, хто вижив, розповідають, що відчули сильний удар, після чого вагони сильно нахилилися вправо. Потім пролунав страшний гуркіт, скрегіт. «Це був справжній жах. Якоїсь миті все перевернулося. Усі пасажири випали зі своїх крісел. Люди кричали. Я підвела голову і побачила, що вікна знаходяться наді мною. Помітила вікно, яке є аварійним виходом. Воно було приблизно за три метри від мене. Я закричала і показала на нього, намагалася звернути увагу інших, сказати їм, що треба вибиратися через це вікно…» — згадує Саманта Макдоналд.

Трагедія сталася увечері 27 червня. На день раніше схожа катастрофа сталася з потягом Amtrak у Каліфорнії. Там приміський потяг врізався на переїзді у легковик. Загинуло троє людей, ще двоє отримали травми. Усі вони перебували в машині.

Результат зіткнення поїзда з автомобілем у Каліфорнії

З 85 пасажирів потяга серйозно ніхто не постраждав, проте медична допомога знадобилася багатьом.

Наразі проводиться розслідування причин обох катастроф. Зазначається, що у Каліфорнії переїзд не був обладнаний шлагбаумом. У Міссурі трагедія сталася на повноцінному переїзді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику залізничну катастрофу в Німеччині. У ній загинули четверо людей, зокрема дві біженки з України.

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