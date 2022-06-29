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Україна

Стали відомі суми компенсації потерпілим внаслідок ракетного удару по ТЦ у Кременчуці

15:16 29 червня 2022
Кременчук

Сім'ям загиблих та постраждалих внаслідок ракетного обстрілу ТРЦ «Амстор» у Кременчуці виплатять матеріальну допомогу. Про це в етері національного телемарафону заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За його інформацією, міськрада прийняла рішення виплатити по 50 тисяч гривень сім'ям кожного загиблого, по 25 тисяч гривень — кожному потерпілому, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, та по 10 тисяч гривень — кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся за медичною допомогою.

Мер уточнив, що рятувальники продовжують розбирати завали. Вже розчищено ділянку з місця влучення ракети, але до епіцентру ще не дійшли.

Нагадаємо, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами Росії було повністю зруйновано торговий центр у Кременчуці Полтавської області. Повідомлялося про 20 загиблих, понад 50 людей постраждали.

За даними командування Повітряних сил, ракети рашисти випустили з далеких бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка. Пуски були з території Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдати ракетного удару по торговому центру з мирними українцями могли лише відморожені терористи.

Фото з відкритих джерел

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