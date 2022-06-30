Українці отримали по дві платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, чи збільшилися тарифи

Після того, як у червні клієнтів облгаззбутів перевели до «Нафтогазу», вони отримали дві друковані платіжки: одну — за газ та ще одну — за транспортування (або ж розподіл). Для деяких це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав лише одну.

Про це йдеться у повідомленні компанії у соціальній мережі.

Оплата газу та його доставку розділена ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку. Саме тоді ухвалено закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.

Отже, щомісяця споживачі отримують дві платіжки за газ:

за доставку / розподіл газу (від оператора ГРМ);

за спожитий газ (від постачальника — ГК «Нафтогаз України»).

Однак плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем. Сам газ ви й надалі отримуватимете газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ).

Різниться лише тариф на розподіл газу: наприклад, у Дніпропетровській області він складає нині 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ), а на Закарпатті ця ж послуга коштує 1,99 грн (без ПДВ).

Знайти всю актуальну інформацію про структуру та саму вартість на сайті свого Оператора газорозподільної мережі (облгазу) можна за посиланням.

Нагадаємо, напередодні обуреним киянам роз'яснили, звідки взялися «нові» суми в платіжках за тепло.

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