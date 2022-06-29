Податок на сушарку для рушників: обуреним киянам роз'яснили, звідки взялися «нові» суми в платіжках за тепло

В Україні наразі не підвищуватимуть тарифи на послуги житлово-комунального господарства через широкомасштабну російську агресію, проте в платіжках можут з'являтися нові рядки.

Як пише «Україна комунальна», деякі мешканці Києва отримали такі платіжки на оплату послуг за травень та червень.

Йдеться про оплату теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та сушарок для рушників. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання (ГВП) і у травні становив у середньому 46,5 грн. Це пов'язано з тим, що ще у 2021 році була змінена урядова методдика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Такі рядки у платіжках почали з'являтися ще з грудня 2021 року.

Зазначається, що нарахування провадиться для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП, та рахунки виставляються протягом усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання. Ймовірно, що в опалювальний період нараховані суми в блоці «Теплова енергія» (ЦО) не викликали запитань, навіть якщо там були додаткові рядки та українці сприймали це як черговий поділ загального тарифу на опалення. Але коли нарахування продовжилося після опалювального сезону, це викликало обурення.

До листопада 2021 року додаткові витрати теплової енергії, пов'язані із забезпеченням системи гарячого водопостачання багатоквартирного будинку, не враховувалися в платіжках, хоча лічильники ці витрати фіксували.

Нагадаємо, що недодавно Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується ввести в країні мораторій на підвищення тарифів на комуналку протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його припинення.

Фото Pixabay

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