«Інша арифметика»: відомий астролог дав прогноз, коли точно чекати на перемогу України у війні

Астролог Влад Росс прогнозує, що найскладніший час для України, яка бореться з російськими загарбниками, — це кінець липня-початок серпня 2022 року, коли з'єднаються Марс та Уран. З такою позицією погоджуються і колеги Росса.

«Найде коса на камінь, Україна почне жорстко контратакувати, а потім взагалі піде в атаку», — сказав експерт в етері «Знай 24».

За його словами, після 4 вересня в Україні буде гарна ситуація, в цей час буде окреслено перемогу нашої країни.

«І, звичайно, до цього часу багато що відбуватиметься. І, звичайно, наприкінці липня — на початку серпня може очікуватися якась «курська дуга», — вважає Росс.

На репліку ведучої про те, що у серпні буде пів року з початку війни, і що саме цей місяць стане часом корінного перелому, астролог заявив, що «є інша арифметика» з погляду рф.

І пояснив, що за статистикою, якщо росія чи Радянський Союз не могли виграти війну протягом восьми місяців, то вони її обов'язково програвали. Так було у випадку з Кримською війною у 19 столітті, з турецькими війнами, з нападом СРСР на Фінляндію тощо.

«Тому, якщо ми протримаємося вісім місяців, до листопада, до ретроградності Марса, то тоді вже точно буде наша перемога. І наступи, які почнуться у вересні — жовтні, будуть дуже показовими», — запевнив астролог.

Нагадаємо, астролог Олександра Івашина вважає, що позитивних змін Україні та багатьом країнам світу варто очікувати вже цього липня.

Фото Міноборони

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