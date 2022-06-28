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Гороскоп

Чекати залишилося недовго: близький молодик призведе до зміни влади в росії

18:59 28 червня 2022
Молодий місяць

Наступний липень принесе з собою зміни як для України, так і для багатьох країн світу.

Про це написала у своєму Facebook астролог Олександра Івашина.

А початку другого місяця літа передуватиме молодик — настане 29 червня о 05:53 за київським часом, і він буде непростою, досить жорсткою і рідкісною астрологічною подією.

«Майбутній місяць буде динамічним і трансформаційним. Події можуть мати часом несподіваний, неординарний характер. Кармічні випробування і доленосні пропозиції», — спрогнозувала вона.

«Можна припустити, що наступний місяць дуже потужно активізує родові програми, які енергетично максимально включаться на захист Батьківщини. Це буде колосальний імпульс, причому пов'язаний з військовими діями. Це справді може бути жорстко і болісно, з елементами несподіванки, але доленосно та неминуче» , — передбачає астролог.

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Олександра впевнена, що багато винних в агресії рф проти нашої країни понесуть дуже сильне покарання, а на саму деспотичну імперію чекають важкі випробування.

«У липні в країні-агресорі також можуть посилитися випробування, розпочатися якісь перетворення, очищення інформаційного поля від націоналістичних ідей великодержавного шовінізму та брехливого патріотизму», — зазначила вона, додавши, що Світлі Сили вже здатні обрушити всю свою міць на захист справедливості, і тоді підуть в інший світ багато винних в агресії, причому не тільки на полі бою, але і у владі (Сатурн, Уран, Прозерпіна).

І коли верхівка понесе «дуже сильне покарання» за свою націоналістичну великодержавну агресивну ідеологію, у решти громадян країни-агресора відбудеться переосмислення, навіть на рівні не просто індивідуальної, а й колективної свідомості, — упевнена астролог.

Нагадаємо, астролог Ганна Карпєєва висловила думку про те, що кризовий момент для України настане наприкінці липня-початку серпня, а після цього можливий початок мирних переговорів, які «заморозять конфлікт».

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