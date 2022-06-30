Українець Проценко виграв престижний турнір за кордоном, провівши 40 днів в окупації

Український легкоатлет Андрій Проценко, який став віцечемпіоном «Діамантової ліги» за підсумками сезону-2021, тріумфував на престижному турнірі Continental High Jump Tour, який проходив у бельгійському Льєжі.

Уродженець Херсона став єдиним спортсменом у секторі для стрибків у висоту, якому підкорилася планка на висоті 2,26 метри. Друге місце посів ще один наш співвітчизник Олег Дорощук із результатом 2,23 м, третім із аналогічним результатом став бельгієць Томас Кармой.

Додамо, що це вже друга перемога для Проценка цього року — на початку лютого він посів перше місце на турнірі, що проходив у закритому приміщенні в польському Лодзі.

Примітно, що Continental High Jump Tour у Льєжі став для 34-річного легкоатлета першим після тривалого періоду, близько 40 днів, проведеного в окупованій російськими військами рідній області.

«Ми сиділи в селі й чекали на можливість виїхати на підконтрольну Україні територію, — розповідав Проценко в інтерв'ю OBOZREVATEL. — Зрештою, розуміючи, що в селі немає сенсу сидіти, зібралися та поїхали на Херсон. Дивом пройшли всі блок-пости — мабуть, потрапили на свого роду перезмінку, і більшість були просто порожніми.

Уже повернувшись до Херсона, зміг провести там три тренування. Перший раз побіг до спортивного училища навмання, вирішив спробувати, пустять чи ні. Був незнайомий охоронець, він зателефонував до того, хто зараз там головний, і мене пустили. Але мене вистачило лише на три дні занять. Вікна залу виходять на вулицю, де їздило багато цих Z-мобілів, бо поряд була служба безпеки. Психологічно дуже тяжко. Я не міг повноцінно тренуватися. Це не давало мені спокою.

Тому, як тільки ми побачили, що з'явився маршрут і ним їдуть люди, ми теж зібралися та виїхали. Але спочатку дізналися деталі маршруту, бо він проходив не основними дорогами, а ґрунтовими, через села, де поменше блок-постів і більш-менш пропускають. У підсумку вдалося виїхати спочатку до Хмельницького, а вже потім, наприкінці квітня, — до Португалії. Звичайно, за час, проведений в окупації, трохи загубив форму, але тепер намагаюся її наздогнати. Стрибкова частина дається важко, та й по «фізусі» не ідеально, як раніше. Але, сподіваюся, що цього вистачить — головне, щоби технічно все вдавалося".

Додамо, що завдяки своєму успіху Проценко, а також Дорощук кваліфікувалися на ЧС-2022 з легкої атлетики, що відбудеться з 15 по 24 липня в американському Юджині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українки Магучих, Геращенко та Левченко зайняли весь п'єдестал на етапі «Діамантової ліги» в Парижі.

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