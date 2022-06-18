Українки Магучих, Геращенко та Левченко зайняли весь п'єдестал на етапі «Діамантової ліги» в Парижі (відео)

У суботу, 18 червня, у Парижі пройшов черговий етап «Діамантової ліги» — щорічної серії престижних комерційних змагань із легкої атлетики.

Справжнім українським тріумфом завершилися виступи в секторі для стрибків у висоту серед жінок — одразу три наші співвітчизниці піднялися на п'єдестал пошани. Ярослава Магучих перемогла на третьому поспіль, після американського Юджина та столиці Марокко Рабата, етапі «Діамантової ліги», подолавши планку на висоті 2,01 м — найкращий результат у сезоні у стрибках у висоту на відкритому повітрі. Другою стала Ірина Геращенко з результатом 1,98 м, третє місце Юлія Левченко розділила з австралійкою Ніколою Оліслагерс (обидві — по 1,95 м).

Примітно, що всі українки показали свої найкращі результати в сезоні (у тому числі й Катерина Табашник, яка подолала планку на висоті 1,95 м та посіла шосте місце). Магучих же після того, як гарантувала собі перше місце, замахнулася на особистий рекорд, але висоту 2,05 м, на жаль, не підкорила.

Додамо, що наступний, восьмий за ліком, етап у нинішньому сезоні прийме 30 червня столиця Швеції — Стокгольм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук із рекордом завоювала «золото» на «Діамантовій лізі» в Римі.

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