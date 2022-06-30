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Події

Передавав ворогу дані для ракетного обстрілу: СБУ затримала небезпечного російського диверсанта

15:10 30 червня 2022
СБУ

Співробітники СБУ затримали чергового російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні України. Днями було затримано його спільника.

Як повідомили у спецслужбі, ворожий агент збирав розвіддані по позиціях ЗСУ та геолокаціях критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході, затриманому нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області.

Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб росії, створеної для вибухової діяльності на заході України.

Після затримання свого «зв'язного», інформатор отримав нове завдання — розвідувати розташування українських військ та стратегічних об'єктів поблизу кордону з росією.

Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів та підготовки диверсій на території деокупованих районів.

Затриманому інформатору повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили агентів фсб росії. Під час багатоетапної спецоперації у Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.

Фото СБУ

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