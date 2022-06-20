Готував серію підлих вибухів на залізниці: затримано агента путіна, який тривалий час «на консервації»

СБУ провела багатоетапну спецоперацію в Чернівцях, затримавши російського диверсанта, який прибув в нашу країну з Близького Сходу. За даними слідства, фігурант готував вибухи на об'єктах «Укрзалізниці», однак перед цим мав зібрати розвіддані щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави.

Як повідомляють у прес-центрі спецслужби, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних росії спецслужб т.зв. «днр», має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн. В Україну агент прибув уже після початку повномасштабної агресії рф.

Зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України, триває.

Нагадаємо, на початку червня рашисти завдали ракетних ударів по Дарницькому вагоноремонтному заводу, в цехах якого, за даними роспропаганди, знаходилися танки Т-72 та інша бронетехніка, що постачається Україні східноєвропейськими країнами.

Фото СБУ

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