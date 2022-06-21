Збирав секретну інформацію: СБУ виявила у Кабміні російського «крота»

Служба безпеки України затримала чергового ворожого агента — на цей раз в уряді.

Під час багатоетапної спецоперації в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати, повідомили у СБУ.

«Посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч долларів за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних», — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що урядовця завербували ще у 2012 році під час подорожі в росію два кадрові співробітники фсб. З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

Зв'язківцем зрадника був один з представників ТПП, про зустріч з яким урядовець домовлявся через закритий Telegram-канал. Його свого часу завербували у москві співробітники 5 служби фсб, зокрема, Юрій Водолазкій, а інструктаж він отримав згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

Отримавши інформацію від урядовця, він передавав її в росію через зашифровані канали зв’язку.

«Винагороду» зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. Зазвичай фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у 2017 році українська спецслужба затримала «крота», який працював в уряди. Станіслав Ежов в Секретаріаті Кабміну відповідав за переклад під час зустрічей з іноземними делегаціями й часто робив це особисто. Його видали росії в рамках великого обмину восени 2019 року.

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