«Час польоту ракет складає лічені хвилини»: у Генштабі назвали причини ударів рф по цивільним цілям

Половина російських ракет, які нині застосовуються проти України, вироблялися ще за радянських часів, тому через недостатньо високу точність цих ракет страждає цивільне населення.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу .

«Цілями противника залишаються військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури та промисловості, транспортні мережі. Водночас, внаслідок невибіркового ураження суттєвих втрат зазнає цивільне населення та цивільні об'єкти», — заявив він.

Громов зазначив, що лише за останній тиждень цивільна інфраструктура ставала об'єктом ураження 68 разів.

«Незважаючи на те, що політ літаків типу ТУ22М3 у бік державного кордону України нам вдається виявити заздалегідь, час польоту ракети до об'єкта становить лічені хвилини. Тому часу на евакуацію після пуску цієї ракети залишається замало. Не варто нехтувати повітряними тривогами, навіть якщо здається, що ракета летить не у ваш бік», — додав представник Генштабу.

Ще одне питання, яке було висвітлено на брифінгу — чи можуть окупанти відкрити «другий фронт» на Харківщині.

На думку Олексія Громова, поки що для цього немає підстав.



«Не виключається і той факт, що проводиться ротація підрозділів, як було у 2014 році. Вони, можна сказати, тренуються на нас, але відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо і не передбачаємо» , — зазначив заступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у середу, 29 червня, ЗСУ зупинили просування ворога на Харківському напрямку, незважаючи на інтенсивні обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії самого Харкова та сусідніх населених пунктів.

Фото ДСНС Києва

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