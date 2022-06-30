ВСУ зупинили ворога на Харківському напрямку та відбили атаки на Павлівку та Вуглегірську ТЕС, — Генштаб

На початок 127-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню на Харківському напрямку ворог продовжує обороняти раніше зайняті позиції, для чого здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по Харкову та сусідніх населених пунктах Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне. Проте наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі Дементіївки і змусили окупанта відійти. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється, здійснивши обстріли з артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ, а також здійснює спроби штурму в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Однак українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

Ворог також завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, проте успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку тривав систематичний обстріл цивільної і військової інфраструктури — ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Нагадаємо, саме такі ракети напередодні були випущені по українському Миколаєву — під удар потрапив багатоповерховий будинок.

Фото Генштабу ЗСУ

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter