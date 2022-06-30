Окупанти свідомо вчинили вбивство: СБУ встановила обставини ракетного удару по ТЦ у Кременчуці

По ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня рашисти випустили ракети з далеких бомбардувальників, які злетіли з аеродрому Шайківка. Пуски були з території Курської області Росії. Про це розповів голова СБУ Іван Баканов.

«Спецслужба збирає численні підтвердження — окупанти свідомо вчинили військовий злочин», — заявив Баканов.

За його словами, росіяни запустили ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3, які вилетіли з аеродрому Шайківка у Калузької області РФ. При цьому ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

На відео, на якому зафіксовано момент удару, видно, що окупанти потрапили саме до торгового центру, де були мирні люди. Можна порівняти супутникові знімки міста до та після обстрілу. Таким чином усі вигадки російської пропаганди спростовуються фактами.

Крім того, у СБУ прокоментували й обстріл заводу. За даними, жодних складів з військовою технікою там не було, а на підприємстві виготовляли асфальтозмішувачі.

«Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів та навіть асфальтозмішувачі. Армія росії — це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази поки що ретельно документуються», — підсумував Баканов.

Нагадаємо, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами рф в Кременчуці Полтавської області повністю зруйновано торговельний центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки поранених. Міськрада Кременчука прийняла рішення виплатити компенсацію сім'ям загиблих та постраждалих внаслідок ракетного обстрілу ТЦ.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найзухваліших терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ у Кременчуці.

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