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Загинуло двоє людей та поранено дітей: російські нацисти обстріляли будинок Василини Фролової в Харкові (відео)

17:28 30 червня 2022
харківський двір

Окупанти продовжують методично знищувати багато українських міст, у тому числі й Харків, який вони напевно мріють стерти в порох, як Маріуполь.

Від одного з таких обстрілів постраждав і двір, де провела своє дитинство українська теле- і радіоведуча Василиса Фролова. Про це вона написала в Instagram.

«Мій рідний двір у Харкові. Я народилася там, виросла, провела все дитинство саме на цій галявині з двома гойдалками та турниками. Учора саме перед моїми вікнами саме на мою рідну галявину прилетіли довбані рашистські ракети!» — написала Василина.

За словами Фролової, під час нальоту у дворі загинули двоє людей, а також дістали поранення діти, які грали у футбол.

«Рашисти знищують двір за двором, будинок за будинком, місто за містом, але вони не в змозі знищити країну! Не по зубах! У нас вже надто багато важелів, ненависті, помсти та бажання перемогти!» — пише вона.

Фоловери Василини дружно підтримали її. Люди пишуть, що російські негідники за все будуть відповідь, а Україна все одно переможе.

Нагадаємо, останніми днями рашисти масово обстрілювали українські міста та села. Ракети прилітали у Київ, Дніпро, Харків, Одесу, Очаків, Кременчук, Слов'янськ. Всюди гинули люди, серед яких діти. Сотні постраждали. Українські спецслужби мають докази того, що окупанти цілилися по мирних об'єктах.

Фото скріншот відео

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