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Харків знову зазнав обстрілу: є загиблі, серед поранених — діти (фото)

19:24 27 червня 2022
Обстріл Харкова

Рашисти не припиняють завдавати ударів по Харкову — 27 червня обстріляно Північну Салтівку, є загиблі та поранені, у тому числі й діти.

«На жаль, є загиблі — 4 особи. Постраждалих — 19, з них 4 дитини. Медики надають усю необхідну допомогу. Дані про кількість постраждалих оновлюються. Окупанти потрапляли по дворах, вулицях — виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі. Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без необхідності не виходити на вулиці. У разі сигналу тривоги — відразу йти до укриття!» — повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінєгубов.

Місцеві паблики свідчать про наслідки обстрілів рашистами районів Харкова.

Нагадаємо, що 27 червня російські військові випустили ракети по Полтавщині — у Кременчуці зруйновано торговий центр, де було багато людей.

Фото «ХС Харків»

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