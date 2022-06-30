«У сім'ї відбулися зміни»: екс-дружина В'ячеслава Узєлкова терміново вивезла дітей до Ізраїлю

Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова та тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська заінтригувала своїх фоловером незвичайним повідомленням в Instagram.

«У нашій родині відбулися зміни, через що нам довелося швидко виїхати з дому», — написала вона.

Також Марина попросила українців не турбуватися – мовляв, у них усе гаразд, і згодом вона розкриє всі деталі екстреного від'їзду.

Багатьом це здалося більш ніж дивним, оскільки з початку бойових дій сім'я була в Україні.

У коментарях шанувальники висловилися щодо від'їзду. Звичайно, ніхто не припускав, що колишній чоловік Марини В'ячеслав почав тероризувати сім'ю тощо.

Припущення були більш реалістичними: деякі написали, що Боржемська відлетіла до Ізраїлю до рідної сестри, яка має ось-ось народити, або що її син Роберт планує там навчатися. А більшість просто побажали їм гарного польоту та удачі на новому місці.

Інші ж просто побажали їм удачі та щастя.

Кілька годин тому Марина підтвердила, що сім'я перебуває в Ізраїлі, але знову-таки не розкрила секрету, чим викликаний раптовий від'їзд.

Проте українці «вибачили» Марині її «мовчазність».

Нагадаємо, наприкінці 2021 року екс-чоловік Марини В'ячеслав Узєлков вийшов із себе під час телеінтерв'ю — агресію викликало питання журналістки про його особисте життя, адже, як стало відомо раніше, ініціатором їхнього розлучення була сама Марина.

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