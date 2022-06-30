Чванливий канцлер: Шольц потрапив під вогонь критики через невдалий жарт на пресконференції

Ось уже два дні канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває під шквалом критики у себе в країні. Користувачі соцмереж, політики, представники ЗМІ обурені тим, як голова федерального уряду повівся з журналісткою Розалією Романець. Керівник берлінської студії «Німецька хвиля» (DW) під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Баварії поставила Шольцу важливе питання про Україну.

«Пане канцлер, країни G7 чітко пообіцяли надати Україні гарантії безпеки, зокрема після війни. Чи не могли б ви розповісти конкретніше, що це за гарантії?» — запитала Романець.

Відповідь Шольца неприємно здивувала. «Так. Міг би…» — відповів канцлер з багатозначною усмішкою. Виникла коротка пауза. «На цьому все», — сказав Шольц і пішов.

Ймовірно, лідер Німеччини хотів пожартувати, але його дотепність здалася багатьом недоречною, більш того — образливою.

«Щиро кажучи, шкода, пане федеральний канцлер. Коли я вивчала німецьку мову, мені наполегливо рекомендували користуватися на пресконференціях формами ввічливого ставлення. Моє питання було поставлене серйозно», — написала Романець пізніше у Twitter.

Її твіт за кілька годин зібрав тисячі лайків. Його ретвітять досі. Кількість коментарів зашкалює. Ось лише кілька із них.

«Кому потрібен такий зарозумілий олух на посаді федерального канцлера? ТА НІКОМУ! Його профпридатність викликає сумніви!» — написав користувач Райнер Кюмпель.

«Сумую за Меркель. 16 років без такої ганебної поведінки нас зніжили (хоча про зміст її політики це нічого не каже)», — вважає користувач Єва Барц.

А ось думка журналістів.

«З журналісткою, яка ввічливим тоном ставить абсолютно виправдане питання, не можна поводитися так зарозуміло. Ні як людині, ні як канцлеру», — вважає представник медіагрупи RND Маркус Деккер.

«Реакція пана Шольца є не лише ілюстрацією зарозумілості влади, а й свідченням того, що він не має відповіді на питання, які гарантії безпеки Німеччина хоче і може надати Україні», — упевнена журналістка берлінської газети Der Tagesspiegel Клаудіа фон Зальцен.

Інтернет-видання meedia. de взагалі вважає, що у Шольца стався «приступ чванства».

Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Патрік Шнідер заявив: «Шольценство у новій якості. Пихво. Негідно канцлера!»

Популярний у Німеччині YouTube-блогер Aurel висловився ще гостріше: «Олаф Шольц часто дає скупі відповіді за принципом так/ні. Раніше я думав, що це ознака його розслабленості. Сьогодні мені начхати, що це таке. Друже, тебе обрали канцлером. Отже, якщо ми хочемо знати, що це за хрень, ти зобов'язаний нам це сказати. Ти ж працюєш на нас у буквальному значенні слова».

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