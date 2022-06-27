«Велика сімка» вирішила надавати військову та фінансову допомогу Україні стільки, скільки потрібно

У понеділок, 27 червня, лідери країн «Великої сімки» (G7) продовжили роботу на саміті, який проходить у Німеччині. Другий день зустрічі був присвячений переважно війні, яку росія розв'язала проти України без жодного приводу. Вислухавши звернення президента України Володимира Зеленського, який взяв участь у саміті через відеозв'язок, лідери G7 зробили спільну заяву.

Зеленський наголосив, що для перемоги України необхідні дві речі — союзники мають дати Києву достатню кількість новітньої зброї та військової техніки та продовжити санкційний тиск на росію. Український президент висловив сподівання, що війна закінчиться у 2022 році, якщо ці умови будуть виконані.

У заяві країн «Великої сімки» позицію Києва було враховано. Лідери вільного демократичного світу закликали Москву покласти край війні, негайно та беззастережно припинити всі військові дії та вивести війська та військову техніку «з усієї території України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою».

США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія та Євросоюз підкреслили свою солідарність з Україною у її «мужньому захисті суверенітету та територіальної цілісності». «Ми засуджуємо і не визнаємо спроби росії силою перекроїти кордони, а також замінити українських демократично обраних посадових осіб нелегітимними», — йдеться в заяві.

«Велика сімка» продовжить координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці. «Ми робитимемо це стільки, скільки потрібно», — наголошується в заяві.

Країни G7 домовилися до кінця року надати майже 3 мільярди доларів Україні як гуманітарну допомогу. І це далеко ще не все. Нинішнього року до 29,5 мільярда доларів буде направлено Києву у вигляді бюджетної підтримки. Ці гроші мають допомогти Україні ліквідувати дефіцит фінансування та продовжити надання основних послуг українському народу. Йдеться про виплату пенсій, стипендій, різноманітної грошової допомоги. Додаткову допомогу виділять також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація.

«Велика сімка» вважає невиправданою та небезпечною використання росією «ядерної риторики». Москву попередили, що будь-яке застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї спричинить серйозні наслідки.

«Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяви росії про те, що вона може передати білорусі ракети з ядерним потенціалом», — наголошується в заяві. Так G7 відреагувала на слова президента росії володимира путіна, який на зустрічі 25 червня в Санкт-Петербурзі з білоруським правителем олександром лукашенком зазначив, що Москва найближчими місяцями направить Мінську ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М», які можуть нести як балістичні, так і крилаті ракети у звичайній та ядерній комплектації.

G7 продовжить посилювати міжнародний економічний та політичний тиск на «режим президента путіна та його посібників у білорусі». Йдеться насамперед про введення ембарго на російське золото. Також послідовно урізатимуться експортні надходження Москви від російських енергоносіїв.

Учасники саміту закликали росію негайно забезпечити вільний прохід суден з українською сільгосппродукцією у Чорному морі.

«Велика сімка» привітала рішення ЄС щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. G7 наголошує, що саме Україна має ухвалити рішення «про майбутнє мирне врегулювання — без зовнішнього тиску чи впливу».

Учасники саміту підтримують роботу з розслідування військових злочинів російських військовослужбовців, яку проводять прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС), незалежна комісія, уповноважена Радою ООН з прав людини (СПЛ ООН), експертні місії у рамках Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)), а також Генпрокуратура України.

220

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter