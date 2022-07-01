У липні стане легше, але зміни у війні будуть лише у вересні, — екстрасенс

Астрологиня Анна Єфремова, яка у своїх ранніх прогнозах писала про можливу втрату Україною частини своєї території, нагадує, що війна триватиме до кінця літа, ще буде загострення. І лише у вересні відбудуться більш-менш значні зміни.

«…лише вересень внесе значніші зміни. Але й то ми їх відчуємо не просто ось-ось… є час, коли починають змінюватися енергії після перебудови планет. Весь 2022 рік несе напругу», — пише астрологиня.

На її думку, у липні буде переговорний процес, після якого стане трохи легше.

«Можу сказати те, що Україна залишиться як держава, а все інше ми пройдемо і повстанемо як фенікс з попелу!» — зазначає Єфремова.

Її слова підтверджує й астролог Влад Росс. За його прогнозом, після 4 вересня в Україні буде хороша ситуація, в цей час буде окреслено нашу перемогу. Але війна ще не закінчиться. Він вважає, що якщо Україна протримається вісім місяців до ретроградності Марса (у листопаді), тоді буде точно наша перемога. А наступи ЗСУ розпочнуться у вересні — жовтні.

Його колега астрологиня Олександра Івашина прогнозує у липні важкі випробування та посилення проблем у росії, що також буде на руку Україні.

Фото Pixabay

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