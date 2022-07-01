«Три місяці тиші. Мене це вбило»: Лілія Подкопаєва висловилася про подругу-зрадницю Ані Лорак

Знаменита українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка зараз живе з родиною в США, висловилася про свою близьку подругу-зрадницю Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та спокійно проводить час у компанії артистів, які підтримують агресію путна.

Подкопаєва зізнається, що їй гірко усвідомлювати, що близька людина, з якою дружила багато років, назвала на честь співачки свою дочку Кароліною, так проявила себе в момент російської агресії. Лілія вважає, що своєю мовчанкою Лорак демонструє свою позицію.

«Я нічого їй не писала. Мені здається, що мовчання може бути дуже гучним. Ні Лорак, ні її представник не зробив жодної заяви. Тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що хотіла зробити», — розповіла Подкопаєва в інтерв'ю «Слава +».

Лілія каже, що чекала, адже кожен голос публічної людини, та ще й з такою величезною аудиторією, має значення.

«Це щит, який потрібно було виставити. Бо щодня вмирають діти. Ми, як мами, не можемо цього дозволити», — сказала Ліля. Вона щиро не розуміє позиції Лорак та тих, хто продовжує мовчати.

«Я навіть намагалася виправдати. Але в такі моменти жодних виправдань немає. Я чекала, це для мене дуже болюча тема, бо багато років дружби. Це моя найкраща подруга, людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку. Я чекала до останнього. Але коли минуло 3 місяці, була повна тиша, мене особисто це вбило», — сказала Подкопаєва.

Вона каже, що не зверталася до Лорак, не телефонувала й не писала. Вважає, що кожен діє за покликом свого серця.

Раніше Лілія Подкопаєва заявила, що після того, як маски знято, не спілкується з Лорак.

А співачка тим часом засвітилася у Москві на дні народження сина Філіпа Кіркорова.

Фото instagram.com/podkopayeva_official

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