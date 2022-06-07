«Маски зняті»: Лілія Подкопаєва розповіла, як спілкується з мовчазною кумою Ані Лорак

Легендарна українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка живе в США та підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами, взяла участь у масштабному благодійному проекті на Таймс Сквер у Нью-Йорку. На головній площі міста звели велику сцену, на яку зі словами підтримки вийшли українські та світові знаменитості.

Серед них були уродженка Чернівців, голлівудська акторка Міла Куніс із чоловіком Ештоном Кутчером. Також виступили

Брія Блессінг, Міка Ньютон, ALYOSHA, Аріна Домскі, французька джаз-виконавиця Margot Sergent, латвійський гурт Dagamba. Ведучою заходу стала Марічка Падалко, чоловік якої захищає країну в лавах ЗСУ.

«Велика благодійна акція на Таймс Сквер — це не лише можливість залучити кошти, а й у різний спосіб нагадувати американцям про війну і про те, яких талановитих артистів народжує країна, якій потрібна допомога», — розповіла Марічка.

Підтримала співвітчизників і Лілія Подкопаєва. За лаштунками журналісти поцікавилися у спортсменки, як вона оцінює мовчазну позицію своєї подруги, куми Ані Лорак, яка мовчить від початку російського вторгнення в Україну та словом не промовилася про війну, не підтримала свою Батьківщину.

«Маски знято. Усі показали, хто є хто. Ми не спілкуємось», — коротко прокоментувала Подкопаєва.

Раніше телеведуча Катерина Осадча припустила, що мовчати Лорак порадив її друг Кіркоров. Мовляв, «вони там із війною розберуться, а тобі ще працювати».

На думку Осадчої, таких, як Ані Лорак, потрібно просто позбавляти українського громадянства.

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