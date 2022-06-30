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У компанії дружини Пєскова та путіністки Валерії: Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на публіці

21:18 30 червня 2022
Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про військове вторгнення росії в Україну, красномовно висловила свою позицію до того, що відбувається. Вперше за три місяці вона з'явилася на публіці. І не десь за кордоном, як передбачалося, а у Москві. Коли на Україну летять ракети, вона веселиться в колі друзів путіна.

На одному з фан-акаунтів співачки з'явилося відео з дня народження сина Філіпа Кіркорова. Лорак прийшла привітати зіркового кума й розважитись у колі друзів путіна. На помпезному дитячому святі була дружина прес-секретаря путіна Пєскова — Тетяна Навка, пропагандистів Григорія Лепса, Валерія, Йосипа Пригожина та інших.

Сама Лорак не афішує своє місцезнаходження. Нещодавно вона засвітилася на російському телебаченні у програмі «Де логіка?».

Кажуть, мовчати про війну їй порадив дружок Кіркоров.

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