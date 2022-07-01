СБУ накрила у Києві групу шпигунів російського ГРУ: чим вони займалися

Українська спецслужба, співробітники якої нещодавно затримали інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні України, провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої у Києві нейтралізовано «розконсервовану» агентурну групу Головного управління Генштабу зс рф (відомого як ГРУ).

«Затримано чотирьох російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів. Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України», — повідомили у СБУ.

Росіянин перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів. А безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації «мдб лнр» Валентин Тілілім.

Слідство встановило, що групу «активували» на початку повномасштабного російського вторгнення. У агентів був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання завдань ГРУ.

Так, двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури, а також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців. Ще один житель столиці — колишній співробітник правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність: поширював прокремлівську пропаганду, у тому числі й гасла щодо підтримки окупантів, «розгоняв» ворожий контент через спеціалізовані інтернет-платформи. Він діяв спільно з засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині повідомили про підозру місцевому мешканцю — колишньому співробітнику КДБ СРСР. Чоловік протягом березня 2022 року передавав ворогу інформацію про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області. У подальшому цю інформацію ворог використовував для завдання ракетних ударів по регіону.

Ілюстративне фото зі сторінки СБУ у соцмережах

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