Коригував вогонь ворога по Яворівському полігону: на Львівщині оголошено підозру зраднику-колишньому співробітнику КДБ

На Львівщині повідомлено про підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу України) місцевому мешканцю, який свого часу був працівником КДБ СРСР.

Як повідомляє обласна прокуратура, чоловік протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України, а саме передавав через месенжери інформацію представниками рф про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області. У подальшому цю інформацію ворог використовував для завдання ракетних ударів по регіону.

Нині підозрюваного затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Львівській області.

Нагадаємо, раніше в сусідній Волинскій області було затримано скрипаля академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії «Кантабілі» Іллю Сметаніна, після наведення якого на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром поцілили ворожі ракети.

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