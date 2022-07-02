Варвари путіна обстріляли Слов'янськ забороненими касетними боєприпасами: загинуло 4 особи

Російські військові обстріляли житлові квартали міста Слов'янська із реактивних систем залпового вогню, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

Внаслідок обстрілів серед мирного населення є загиблі та поранені, повідомив у соціальній мережі голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, під обстріл потрапив мікрорайон Лимани, зокрема вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мер міста наголосив, що у цьому районі знаходиться виключно житловий приватний сектор, і немає жодного військового об'єкту.

Внаслідок ворожих обстрілів серед мирного населення є загиблі та поранені. Через загрозу постійних обстрілів людей закликали не виходити на вулиці без потреби.

«Дуже сумним став для нас вчорашній вечір. О 18:30 місто знову обстріляли. Знову РСЗВ, знову касетні снаряди. На жаль, 4 людини загинули та 7 поранені. Це найнебезпечніші снаряди — касетні. Вибухають як святковий салют, але замість різнокольорових променів. вилітають уламки та вбивають. Тому звертаюся до мешканців міста: не виходьте без потреби на вулицю», — сказав мер Слов'янська.

Також Лях додав, що своїм обстрілом росіяни зірвали видачу гуманітарної допомоги у Слов'янську, яка мала розпочатися 2 липня.

«Уникайте масових скупчень народу. Тому поки що призупинено видання гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок (4 липня. — Ред.) подивимося за обставинами», — додав міський голова.

Також він попередив, що 90% убитих і поранених перебували на вулиці, і це необхідно обов'язково враховувати.

У зв'язку з варварськими обстрілами нагадаємо, що Конвенцію про касетні боєприприпаси було вироблено в ході так званого «процесу Осло» і прийнято в травні 2008 року в Дубліні (Ірландія). Була відкрита до підписання 3−4 грудня 2008 року та набула чинності 1 серпня 2010 року. Дипломати з більш ніж 100 країн-учасниць конференції домовилися про проект угоди, покликаний зупинити поточне виробництво касетних бомб та вилучити цей вид озброєння з арсеналів. Згідно з договором, усі запаси касетних бомб мали бути знищені протягом 8 років.

Однак путіну та його «другій армії світу» жодна конвенція не писана — окупанти застосовують касетні боєприпаси від початку повномасштабного вторгнення, і їх жертвами стають в основному мирні українці.

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