34.88 / 35.60 36.24 / 37.34
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Варвари путіна обстріляли Слов'янськ забороненими касетними боєприпасами: загинуло 4 особи

11:19 2 липня 2022
Варвари путіна обстріляли Слов&#39;янськ забороненими касетними боєприпасами: загинуло 4 особи

Російські військові обстріляли житлові квартали міста Слов'янська із реактивних систем залпового вогню, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

Внаслідок обстрілів серед мирного населення є загиблі та поранені, повідомив у соціальній мережі голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, під обстріл потрапив мікрорайон Лимани, зокрема вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мер міста наголосив, що у цьому районі знаходиться виключно житловий приватний сектор, і немає жодного військового об'єкту.

Внаслідок ворожих обстрілів серед мирного населення є загиблі та поранені. Через загрозу постійних обстрілів людей закликали не виходити на вулиці без потреби.

«Дуже сумним став для нас вчорашній вечір. О 18:30 місто знову обстріляли. Знову РСЗВ, знову касетні снаряди. На жаль, 4 людини загинули та 7 поранені. Це найнебезпечніші снаряди — касетні. Вибухають як святковий салют, але замість різнокольорових променів. вилітають уламки та вбивають. Тому звертаюся до мешканців міста: не виходьте без потреби на вулицю», — сказав мер Слов'янська.

Також Лях додав, що своїм обстрілом росіяни зірвали видачу гуманітарної допомоги у Слов'янську, яка мала розпочатися 2 липня.

«Уникайте масових скупчень народу. Тому поки що призупинено видання гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок (4 липня. — Ред.) подивимося за обставинами», — додав міський голова.

Також він попередив, що 90% убитих і поранених перебували на вулиці, і це необхідно обов'язково враховувати.

У зв'язку з варварськими обстрілами нагадаємо, що Конвенцію про касетні боєприприпаси було вироблено в ході так званого «процесу Осло» і прийнято в травні 2008 року в Дубліні (Ірландія). Була відкрита до підписання 3−4 грудня 2008 року та набула чинності 1 серпня 2010 року. Дипломати з більш ніж 100 країн-учасниць конференції домовилися про проект угоди, покликаний зупинити поточне виробництво касетних бомб та вилучити цей вид озброєння з арсеналів. Згідно з договором, усі запаси касетних бомб мали бути знищені протягом 8 років.

Однак путіну та його «другій армії світу» жодна конвенція не писана — окупанти застосовують касетні боєприпаси від початку повномасштабного вторгнення, і їх жертвами стають в основному мирні українці.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

засіб проти пожовтіння огірків

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

Ані Лорак

У компанії дружини Пєскова та путіністки Валерії: Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на публіці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.