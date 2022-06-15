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Події

Окупанти «накрили» Апостолове на Дніпропетровщині касетними боєприпасами: багато будинків зруйновано, є жертви (фото, відео)

9:18 15 червня 2022
Зруйнований будинок

Ворог, який обстрілює українські населені пункти, вдарив і по Дніпропетровщині.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, під удар «Ураганів» потрапив Криворізький район. Противник обстріляв житлові квартали Апостолівської громади.

Фото Валентина Резніченко

«За попередніми даними, в Апостоловому загинули чотири людини, одна поранена. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків і лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Новомосковському районі — два „прильоти“. Ракети сильно понівечили об'єкт громадської інфраструктури та дачні дома. Постраждалих немає», — повідомив Резніченко.

А керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців Апостолового не виходити на вулицю — у населеному пункті працюють вибухотехніки. «Ще раз пропоную евакуацію до Кривого Рогу, ви дуже близькі до лінії зіткнення», — додав він.

У мережу виклали відеообстріл населеного пункту.

Нагадаємо, що українська ППО нещодавно збила ракети ворога, які летіли до Чернігівської, Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Фото Валентина Резніченко

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