Вимагав 10 тисяч за виїзд з України: у Вінницькій області затримано прикордонника-хабарника

На Вінничині затримали військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби, який вимагав від українця призовного віку 10 тисяч доларів за безперешкодний перетин державного кордону, що заборонено на час дії воєнного стану. Наразі йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди (частина 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України), повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Затримали ж прикордонника під час одержання ним першого «траншу» — 5 000 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у березні на кордоні з Молдовою викрили українця, який, щоб уникнути призову, намагався сховатися у… бебі-боксі своєї дитини.

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