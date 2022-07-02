В кожного господаря свій досвід вирощування помідорів та перцю, але городник Віталій Поймало з Вінниччини вирішив поділитись власними секретами, в ефективності яких переконується вже не один рік.

«Садячи розсаду цих культур, площі не перекопую і не культивую. Для низькорослих сортів оптимальна вiддаль мiж рослинами — 40 — 50 см. Маркером роблю легеньку шахову розмітку. На перехресті канавок копаю квадратні ямки на ширину i глибину леза лопати. Це приблизно 20 на 20 см. Сиплю в ямку 2 л перегною (компосту) i 1 л вийнятого ґрунту. Якщо додати сюди ще пів склянки попелу, то надалі зайвим буде додаткове підживлення рослин — досить їх лише поливати.

Змішую цю суміш. Виливаю 1 л води, саджу розсаду. Роблю це глибоченько, щоб ґрунт у ямці був до 10 см нижче від рівня грядки. Це дасть перевагу, коли будемо поливати рослини, а в бездощів'я поливати їх доводиться двічі на день. Не потрібно буде робити також валів чи дамбочок навколо стебел, щоб не розтікалась вода чи підживка".

Поливання, за словами городника, не забирає багато часу.

«Нiколи не розпушую ґрунт навколо стебел, коли поливаю чи підживлюю рослини, — ні перед тим, нi після. Уявiть, скiльки корiнцiв можна пошкодити, проводячи цю операцiю. Та і часу на це не вистачить, якщо навіть будете мати сотню-півтори рослин помідорів i 50 — 60 кущів перцю. З мульчею дружу, проте не мульчую рослини помiдорiв й перцiв, хоча заглиблення навколо стебел якраз сприяють цьому. Не мульчую з однієї причини — щоб вітер не розносив мульчу по квітниках, газонах i бруківці навколо будинку».

Раніше «ФАКТИ» називали шість «секретних» правил догляду за огірками, дотримання яких забезпечить рекордний врожай.

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